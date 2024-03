Cantor Negro Grilo faz oficina de pandeiro para público no DF

O percussionista Negro Grilo anunciou a abertura de vagas para aulas de pandeiro focadas em ritmos afro-brasileiros e nordestinos. As aulas foram elaboradas para atender às necessidades de pessoas que buscam trabalhar o déficit de atenção, concentração, arte criativa e aspectos cognitivos. Este serviço abrange crianças, adolescentes e adultos.

Com vasta experiência desde a infância, o cantor oferece a oportunidade de imersão nesse gênero musical. O projeto de aulas de pandeiro terá tanto aulas individuais quanto em grupo, com horários flexíveis durante a semana e finais de semana. Os interessados podem se inscrever pelo número 81- 999544077, via WhatsApp, ou pelo e-mail grilo.negrogrilo@gmail.com.

Nascido em Pernambuco, Negro entrou, aos 10 anos, para a banda de percussão mirim Sítio de pai adão, onde absorveu os ensinamentos e ritmos do folclore nordestino e afro-brasileiro. Mais tarde, ingressou em outro grupo chamado Seu Chico, que o colocou no cenário musical em âmbito nacional. Em 2019, Negro veio para Brasília para gravar seu disco autoral e conheceu dois músicos que apreciavam bastante Chico Buarque. Após o encontro, ele decidiu criar com os dois o projeto 3 Chicos, em que tocam apenas músicas de Chico Buarque. Hoje, o trio se apresenta em vários bares e espaços culturais fora e dentro do Plano Piloto.