BBB 24: Camila Moura, ex de Lucas Buda, fala de exposição após clique em motel

Camila Moura, ex-companheira do participante do BBB 24 Lucas Henrique, conhecido como Buda, tornou-se destaque nas redes sociais após ser fotografada deixando um motel com um homem não identificado.

A exposição repentina gerou desconforto para Camila, que expressou seu desejo por dias sem tumulto. Em suas redes sociais, Camila lamentou a falta de paz em sua vida e questionou se seria possível um dia sem caos.

A repercussão das fotos levou a especulações sobre a possibilidade de ser uma estratégia para autopromoção por parte da ex-esposa do participante do reality show.

Nas imagens, o rosto do homem que a acompanhava estava coberto, enquanto Camila tentava evitar ser fotografada. Apesar do interesse do público, a assessoria de Camila não se pronunciou sobre o ocorrido até o momento, deixando espaço para especulações e incertezas sobre a situação.