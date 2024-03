Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (30/3)

A REVISÃO DA REALIDADE



Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Pensa bem, pensa amplo, evita te encerrar nos mesmos pensamentos de sempre, porque ainda que o substrato desses seja feito de o que um dia foram conceitos interessantes, porque tu não os reconsideraste nem sujeitaste a questionamentos, o tempo os transformou em pré-conceitos.

Todas as definições que tenhas feito a respeito do que seja realidade precisam ser revistas, porque nada do que os filósofos, teólogos ou cientistas do passado tenham estabelecido sobre o tema abrange todas as possibilidades, e tua consciência precisa, com urgência, de uma definição melhor e mais ampla do que seja a realidade.

Por isso, pensa bem, pensa amplo, te dedica a compreender a realidade que se apresenta a ti através dos teus relacionamentos, de teus anseios e projetos e de tudo que fazes e desfazes entre o céu e a terra.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dá vontade de chutar o balde e se lançar a alguma aventura, mas ao mesmo tempo não dá para enxergar por onde isso seria possível neste momento. Às vezes, a maior aventura se encontra ingressando na vida interior da alma.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Cuide para manter a devida proporção, e quando você perceber que emoções intensas e vigorosas tomarem conta do seu coração, e sugerirem ações intempestivas, procure respirar para ganhar tempo e ver tudo em perspectiva.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É muito difícil julgar o caráter das pessoas à primeira vista, mas também acontece que a primeira impressão é a que, com o tempo, demonstra ser a mais certeira. Observe com cuidado qual seria a primeira impressão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

No meio das oportunidades que se apresentam a você agora, e que entusiasmam o coração, há coisas muito interessantes e praticáveis, mas há também outras que não mereceriam atenção, porque não passam de fantasias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os impedimentos são todos teóricos, porque na prática você pode fazer o que bem entender, com total liberdade, mesmo que, depois, você tenha de dar inúmeras explicações e isso tire o gosto da aventura de sua boca.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aproveite bem o espaço de sua casa, ou dos lugares pelos quais você mais frequenta, porque neste momento sua alma precisa da sensação de familiaridade, para se lembrar de que existem raízes que brindam com segurança.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O dinamismo que toma conta de sua alma e corpo precisa ser utilizado ao seu favor, portanto, evite gastar tudo em exercícios físicos, faça apenas o necessário para manter a saúde, e se dedique a outra coisa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Procure ter o maior cuidado possível para proteger o que seja realmente valioso na sua vida, e isso inclui a trama de relacionamentos com essas pessoas que merecem ser preservadas de toda loucura. Pessoas valiosas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se o que você estiver buscando resultar em benefícios para você e para as pessoas com que se relaciona, então siga em frente com despreocupação. Porém, se os benefícios forem exclusivamente seus, pense melhor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Talvez seja mesmo melhor você tomar distância de tudo e de todos hoje, mesmo que haja convites e programas disponíveis, porque sua alma precisa de silêncio para pensar direito em tudo que anda acontecendo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todas as pessoas são simpáticas quando querem algo e precisam tratar do assunto com você, tenha isso em mente para não cair na ingenuidade de se convencer de que toda essa simpatia seja sincera e desinteressada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar do clima de feriadão, este final de semana pode ser produtivo para você. Portanto, se você sentir essa inclinação, tome distância da preguiça e se dedique a, pelo menos, planejar os próximos movimentos.