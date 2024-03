Em modo turbo, a dinâmica da semana no BBB 24 promete uma formação de paredão cheia de emoções e com reviravoltas que podem mudar os rumos do jogo.

Sem prova Bate-Volta e sem Poder Curinga, a formação do paredão seguirá um formato mais simples com votos no confessionário e três pessoas na berlinda. Contudo, existe uma pessoa central na formação do paredão: Isabelle, a depender de como ela votar.

Apesar de conviver e dormir no Quarto Fadas, Isabelle normalmente não vota junto com os outros integrantes do Grupo. Em formações de paredão passadas, ela combinou que votaria com eles, mas mudou de voto dentro do confessionário.

Dependendo do voto dela, existem apenas dois cenários possíveis: um em que apenas pessoas do grupo Fadas vão ao paredão, deixando todos os Gnomos garantidos no Top 9. O outro cenário possível, colocaria dois Gnomos e um Fada no paredão.

Relembre a dinâmica da semana

Quinta (28/3)

Prova do Líder — Pitel venceu

Sexta (29/3)

Prova do Anjo (Anjo autoimune) — Matteus Venceu



Formação do Paredão Triplo

Líder empareda um dos dois que estão na Mira

Casa vota; mais votado está no Paredão

Segundo mais votado pela casa indica um



Domingo (31/3)

Eliminação

Confira os cenários do paredão:



Caso Isabelle vote com as Fadas

Líder Pitel indicará uma Fada, que só pode ser Beatriz por Matteus ter vencido o anjo;

Matteus ficará imune com o colar do Anjo;

Casa irá votar no confessionário e o mais votado seria um Gnomo Gnomos juntos somam 4 votos Fadas, neste cenário, somariam 5 votos

Segundo mais votado, que seria uma Fada, indicaria um outro Gnomo ao Paredão

Paredão Quádruplo formado por: Dois Gnomos e uma Fada

Caso Isabelle não vote com as Fadas

Líder Pitel indicará uma Fada, que só pode ser Beatriz por Matteus ter vencido o anjo;

Matteus ficará imune com o colar do Anjo;

Casa irá votar no confessionário e o mais votado seria um Fada Gnomos juntos somam 4 votos Fadas, neste cenário, somariam 4 votos Voto da Isabelle seria avulso e não importaria na formação do paredão Líder teria que desempatar a votação e assim indicando uma Fada

Segundo mais votado, neste cenário, seria o Gnomo que foi salvo por Pitel, e assim indicaria outra Fada ao Paredão

Paredão Quádruplo formado por: Três Fadas