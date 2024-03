Eddy Gordo chega ao 'Tekken 8' em 4 de Abril

A Bandai Namco apresentou um trailer nesta sexta-feira (29/3) mostrando o capoeirista mais famoso do mundo dos games, o Eddy Gordo, que vai finalmente integrar o elenco de Tekken 8.



Confira o trailer:

O personagem é o primeiro conteúdo por download que chega ao jogo. Para quem adquirir o passe de batalha pode jogar antecipadamente com o capoeirista em 1º de abril. Assim como outros lutadores do jogo, Eddy vem dublado na língua nativa, ou seja, 100% em português, trazendo toda a ginga brasileira em seus movimentos de capoeira. Tekken 8 recebe Eddy Gordo com lançamento oficial em 4 de abril.

Tekken 8 foi lançado em 25 de janeiro e está disponível para PlayStation 5, Xbox Series e PC.