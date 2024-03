Ananda Paixão lança primeiro EP da carreira; Ouça ‘Mabuia’

Cantora em ascensão na cena pop brasileira, Ananda Paixão voltou a lançar em 2024 após um 2023 bastante atarefado. A cantora natural de Recife, mas que passou a maior parte da vida entre Brasília, Rio de Janeiro e Joinville libera, nesta sexta (29 /3), o EP Mabuia. De pop mais leve, o trabalho é um pouco mais distante dos singles que havia revelado nos últimos meses.

Com três faixas, o EP mostra ao público uma nova fase que a cantora quer explorar. Ananda já passeou pela música brega, ritmos regionais, pop de referências eletrônicas e chegou a flertar com o funk e o pagodão baiano. “Eu tenho um compilado de músicas que eu considero que seja um pop leve e que eu gosto muito de escrever”, conta em entrevista ao Correio. “Eu quis fazer um EP para mostrar que é um pedacinho de mim que eu vou explorar lá na frente, inclusive num possível álbum. Quero fazer as pessoas dançarem com uma música que toca as pessoas”, antecipa.

No entanto, além de ser o primeiro trabalho mais longo da carreira, o EP é especial para Ananda por carregar como faixa título uma composição muito importante para a cantora. Mabuia fala sobre um momento bonito que ela viveu na Bahia. “Eu estava numa praia, assim, e eu vi duas moças fazendo mantras muito lindos. Eu achei aquilo uma coisa maravilhosa, estava numa praia na Bahia e elas estavam falando coisas lindas. Aquilo foi entrando na minha cabeça de tal forma que eu peguei meu bloquinho de notas e a letra de Mabuia saiu em cinco minutos”, recorda. “Eu considero a composição mais bonita que já escrevi na minha vida até agora”, crava. As duas outras canções que compõe o lançamento são Só por essa noite e Deixa em off-line

Mabuia é uma composição antiga, que foi gravada pouco antes da artista descobrir que estava com um câncer. Enquanto lidava com a doença, Ananda continuou em estúdio e Mabuia tornou-se um mantra para que ela passasse pelos momentos difíceis. Atualmente, ela completou dois anos desde que se curou. “Mabuia é uma oração. E pra mim fez muito sentido fazer a música naquele momento”, lembra.

Dessa forma, o lançamento ganhou um caráter interessante: trata da fé de Ananda Paixão. Porém, chegar às plataformas na sexta-feira santa foi apenas uma coincidência. “É especial, porque é um EP que fala sobre fé. Foi uma coincidência, uma excelente coincidência, eu diria”, avalia.

O que é Mabuia?

Mabuia é uma palavra interessante, porque apesar de ser usada como o canto de um mantra, não tem nenhuma relação com qualquer forma de espiritualidade. Em uma pesquisa rápida, a resposta é que Mabuia é um lagarto comum em Fernando de Noronha. Conhecido cientificamente como Trachylepis atlantica, os Mabuias são marcantes no arquipélago brasileiro ligado ao estado de Pernambuco, o mesmo estado em que Ananda nasceu.

Apesar de ter citado o lagarto na música, Ananda ainda busca o fator único e exótico que ele tem. A cantora busca a originalidade todos os dias mas ainda não se sente um Mabuia. “Eu tenho cada vez mais buscado ser única no que eu faço. Então quando eu me sentir uma Mabuia, estarei no meu ápice”, afirma.