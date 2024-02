A cantora e compositora Ananda Paixão vem se destacando no cenário musical atual após viralizar nas redes sociais no ano passado. Nos vídeos postados, a cantora contava a inspiração por trás de suas composições e criava respostas para outras canções. Neste ano, ela pretende lançar o primeiro álbum da carreira. Seu novo hit já está disponível em todas as plataformas digitais.

Agora, a recifense quer celebrar a vida, o verão e o carnaval em Muvuka. “É uma música divertida, colorida e alegre. Ela é um mix de pop e pagodão baiano com uma pegada bem dançante. A gente queria que tivesse um toque baiano porque a letra tem gírias de lá. Então, levamos a produção para o Pugah, que é um produtor baiano incrível, que trouxe essa sonoridade. Estou muito feliz com o resultado e ansiosa para ver o público dançar demais com ela!", diz a cantora, em nota.

O videoclipe segue a mesma proposta. Com uma produção de alta qualidade, conta com a direção de Jhuan Martins, que também já participou de produções com a cantora Anitta. Com cenas vibrantes e coloridas, o clipe é uma verdadeira festa que convida o público a dançar e a se divertir. Ananda se destacou na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC). Depois de estudar dança e artes cênicas, ela começou a compor e lançou seu primeiro single Arretada em 2022.