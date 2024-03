Aprenda cinco receitas vegetarianas para o jantar

Tofu refogado com quinoa e vegetais (Imagem: YuliiaHolovchenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - veggie -> Diversao e arte) EdiCase EdiCase

Adotar um estilo de vida vegetariano ou simplesmente incorporar mais refeições sem carne no dia a dia pode ser uma ótima maneira de melhorar a saúde, reduzir o impacto ambiental e descobrir novos sabores. No entanto, muitas pessoas se deparam com o desafio de encontrar receitas que sejam, ao mesmo tempo, nutritivas e saborosas para o jantar, um momento em que a refeição se torna um ponto de encontro com a família e de relaxamento após um longo dia.

Pensando nisso, reunimos 5 receitas vegetarianas para o jantar. Confira!

Tofu refogado com quinoa e vegetais

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de tofu cortado em cubos

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de vagem cortada em pedaços

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe a quinoa de molho na água por 12 horas. Após esse período, escorra a água e lave o grão em água corrente. Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo. Deixe o ingrediente cozinhar até que fique macio, desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em outra panela, coloque os floretes de brócolis, a vagem e cubra com água. Leve ao fogo e deixe os vegetais cozinharem até que fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve os floretes de brócolis e a vagem.

Em uma frigideira com azeite, doure o alho. Em seguida, acrescente o tofu e refogue-o até que ele fique dourado. Desligue o fogo e transfira o tofu para um recipiente. Adicione a quinoa, os floretes de brócolis e a vagem. Misture bem, tempere a receita com sal, pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Abobrinha fantástica

Ingredientes

400 g de abobrinha cortada em rodelas

1 xícara de chá de tomate sem pele cortado em tiras finas

1 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de leite de soja

1 colher de sopa de orégano

1/2 xícara de chá de migalhas de pão francês

1 xícara de chá de tofu picado em pedaços pequenos

em pedaços pequenos 1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com azeite, coloque a abobrinha e refogue por 5 minutos. Após esse período, desligue o fogo e tempere o vegetal com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture o leite de soja, as migalhas de pão e as nozes até obter um molho. Reserve. Em uma assadeira, disponha metade da abobrinha e, por cima, acrescente metade do tomate, metade do tofu e metade do orégano. Depois, adicione o restante da abobrinha e, por cima, acrescente o restante do tofu, do tomate e do orégano. Regue a receita com o molho reservado e leve ao forno preaquecido por 30 minutos.

Risoto de cogumelos com espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

2 xícaras de chá de cogumelos shimeji e champignon picados

2 xícaras de chá de folhas de espinafre frescas

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho amassados

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão vegano ralado

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até que fiquem transparentes. Adicione os cogumelos picados e cozinhe até que soltem toda a água e comecem a dourar. Acrescente o arroz arbóreo e refogue por alguns minutos até que os grãos fiquem brilhantes.

Despeje o vinho branco e mexa constantemente até que o líquido seja absorvido. Adicione o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo frequentemente e esperando cada adição ser absorvida antes de adicionar a próxima. Mantenha o fogo baixo para que o arroz cozinhe lentamente.

Quando o arroz estiver quase no ponto, acrescente o espinafre e continue a cozinhar até que o arroz esteja al dente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Incorpore o queijo parmesão vegano e aproveite!

Estrogonofe de palmito (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)

Estrogonofe de palmito

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

4 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de palmito pupunha picado

1 xícara de chá de molho de tomate natural

2 colheres de sopa de mostarda

1/2 xícara de chá de salsinha

2 xícaras de chá de água morna

1/2 xícara de chá de água fria

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia e a água morna. Misture bem e deixe descansar por 30 minutos. Após esse período, bata a mistura no liquidificador e reserve. Em uma panela com azeite, doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente o palmito, o molho de tomate, a mostarda e a aveia batida. Mexa bem e adicione a salsinha, a água fria, o sal e a pimenta. Deixe cozinhar por 3 minutos, desligue o fogo e sirva a seguir.

Lasanha de berinjela com ricota de tofu

Ingredientes

2 berinjelas grandes, fatiadas longitudinalmente

400 g de tofu

1/4 de xícara de chá de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite extravirgem

1 dente de alho amassado

Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de orégano seco

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180°C. Grelhe as fatias de berinjela em uma grelha ou frigideira com fio de azeite até que estejam macias e levemente douradas. Reserve. No liquidificador ou processador de alimentos, bata o tofu com o suco de limão, o azeite, o alho, o sal e a pimenta até obter uma consistência de ricota. Ajuste o tempero conforme necessário.

Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate. Disponha uma camada de berinjela, seguida por uma camada da ricota de tofu. Repita as camadas até que todos os ingredientes sejam utilizados, terminando com uma camada de molho. Após, polvilhe com orégano e adicione folhas de manjericão por cima. Cubra com papel-alumínio e asse por aproximadamente 30 minutos. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos para dourar levemente. Deixe esfriar por alguns minutos antes de servir.