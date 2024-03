Caetano homenageia Paula Lavigne: "Me ensina tanto"

Para celebrar a data, o ícone da MPB publicou um vídeo no Instagram, com momentos ao lado de sua companheira profissional e amorosa - (crédito: Reprodução/Instagram Paula Lavigne) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Caetano Veloso se declarou para a esposa, Paula Lavigne, no dia do aniversário dela, neste domingo (31/3). Para celebrar a data, o ícone da MPB publicou um vídeo no Instagram, com momentos ao lado de sua companheira profissional e amorosa.

"Aniversário de Paulinha. Essa mulher é impressionantemente importante na minha vida. Como se não bastasse a enormidade que é ser mãe de Zeca e Tom, ela traz sempre lições de coisas que minha pessoa não aprenderia por si mesma. Que ela ganhe alegrias e felicidades de naturezas surpreendentes. Paulinha, que me ensina tanto, há de aprender muito mais do que é capaz de imaginar. Ariana disparada, até do sossego e da paciência será capaz. E eu agradecerei sempre de novo", escreveu o artista.

Caetano e Paula se casaram em 1986. Em 2004, eles deram uma pausa no relacionamento, mas retomaram em 2016. Juntos, os dois são pais de Zeca e Tom Veloso. Em 31 de março do ano passado, Caetano também se declarou à empresária. À época, ele ressaltou o papel dela como mãe.