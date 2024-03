O BBB 24 terá apenas nove participantes após a eliminação deste domingo (31/3), que pode mexer com os ânimos da casa. As enquetes oscilaram desde sábado (30) e apontam a eliminação de Fernanda no 15º paredão da edição contra Beatriz e Giovanna.

A berlinda foi formada na noite de sábado (29) e ocorreu com a indicação da líder e votos no confessionário. Beatriz foi a indicada pela líder Pitel, Fernanda a mais votada da casa e Giovanna caiu no paredão por indicação de Alane, que foi a segunda mais votada pela casa.

Desde sexta, Fernanda despontou na frente para ser eliminada, mas o cenário não é o mesmo das últimas semanas, em que Yasmin Brunet, Raquele e Leidy foram todas eliminadas com alta rejeição.

Além disso, as enquetes oscilaram bastante ao longo dos dias, e Fernanda já protagonizou uma virada na votação ao longo da temporada. No 9º paredão, ela aparecia como a favorita para deixar o BBB, contudo, os fãs da confeiteira conseguiram a virada na votação, e Deniziane acabou eliminada na ocasião.

O que dizem as enquetes

Na enquete realizada pelo portal UOL, que contava com mais de 1,02 milhão de votos até às 13h deste domingo (31), Fernanda estava sendo eliminada com 63,84% dos votos. Giovanna aparecia em segundo lugar com 22,49% e Beatriz com 13,67%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada 12h deste domingo (31), Fernanda também estava sendo eliminada, mas com 60,51% dos votos. Já Giovanna aparecia com 31,04% e Beatriz com 8,45%.

Ambas as enquetes alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.