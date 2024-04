Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (1°/4)

EXCELENTES CONDIÇÕES

Data estelar: Lua quarto minguante em Capricórnio.



E Mercúrio volta a se aproximar da Terra, para dar motivo de apreensão aos que, ingênua ou neuroticamente, acreditam na desinformação, tanto quanto para, também, ser assunto de piada e ironia, e como se isso fosse pouco,

ainda por cima brinda com justificativa para as trapalhadas que nossa humanidade comete aqui na Terra.



Enquanto isso, Mercúrio e a Terra são impassíveis, seguem em suas órbitas seguras, apoiadas no firmamento, dando fundamento e sustentação a todo movimento de consciência que anseie sair da caixinha do ponto de vista e se

entregue confiante aos rios de Vida que circulam no infinito das dimensões cósmicas e no infinitesimal das estruturas atómicas.



Ou seja, quem sinceramente ansiar saber mais sobre a Vida, encontrará na retrogradação de Mercúrio (sua aproximação) excelentes condições.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem tudo está ao seu alcance, nem tudo está sob seu domínio, por mais difícil que seja aceitar essas condições, mais vale ser realista nesta parte do caminho do que continuar romantizando o que não é desse jeito.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Reunir as pessoas certas para os planos em andamento implica você aceitar um tanto de convivência com pessoas que não lhe são necessariamente simpáticas. Porém, sem elas seria impossível seguir em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Articular positivamente todos os interesses envolvidos para minimizar os conflitos e ressaltar a união, nada menos e nada mais do que isso sua alma precisará fazer em tempo recorde. Sem perder tempo, é para já!

CÂNCER(nascimento entre 21/6 a 21/7)

Onde houver necessidade de as pessoas se entenderem, sempre haverá articulação política, muito mais ainda se os entendimentos envolverem valores materiais. Importante apenas é que, apesar de tudo, haja entendimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando você se entrega com confiança aos fluxos misteriosos da Vida, acontecem inúmeras coincidências, fatos fora da programação lógica que, se aproveitados, beneficiariam muito seus interesses. Aproveitar é a questão.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas podem ser encantadoramente perversas de vez em quando, por isso mesmo é super necessário você se treinar para enxergar além dos sorrisos e das simpatias, para comprovar se não há intenções ocultas. Melhor assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas promessas entusiasmam a alma, porém, o assunto não é mais se encantar com palavras que o vento leva, mas se focar no que seja possível levar para a prática, observando quem são as pessoas que realmente ajudam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Pela experiência, sua alma sabe reconhecer o trabalho envolvido em cada desejo que se apresenta com urgência para ser satisfeito, porque sempre há efeitos colaterais e contas a pagar. Sempre haverá.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A Vida sempre foi, é e continuará sendo maior do que os planos que arquitetamos em torno de nossos desejos, e por isso, de vez em quando vemos nossas estratégias subvertidas, e acontecer coisas que não teríamos imaginado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Está tudo em suas mãos, a faca e o queijo também, mas o que antes parecia ser vantajoso, neste momento se mostra mais de acordo com a realidade, ninguém pode se gabar de ter tudo sob domínio. Esta é a realidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aponte alto, mas entre em ação no que estiver ao alcance, para não ficar esperando por melhores oportunidades que as disponíveis atualmente, porque não se trata mais de melhores chances, mas de entrar em ação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A melhor maneira de solucionar os problemas é passar através desses e seguir em frente, para frente e para cima, transcendendo tudo. Só se pode transcender uma situação se você se desapegar do que antes desejava.