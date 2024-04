Preta Gil faz desabafo, e diz que pretende casar novamente

Reprodução/ YouTube Preta Gil

Preta Gil, aos 49 anos, interagiu com seus seguidores no Instagram, revelando seus planos de se casar várias vezes após um ensaio fotográfico vestida de noiva. A cantora respondeu às perguntas dos fãs, brincando sobre a possibilidade de um deles ser seu futuro cônjuge.

Enquanto isso, rumores de um romance com Darnlei Orrico, conhecido como O Kannalha, circulam desde janeiro, intensificados após aparições públicas juntos, como no Carnaval e no Lollapalooza. Esses rumores ganharam força especialmente após a presença conjunta deles no show de Gilberto Gil no Lollapalooza Brasil.

Entretanto, desde seu conturbado divórcio com Rodrigo Godoy, durante seu tratamento contra um câncer no intestino, Preta não assumiu publicamente nenhum relacionamento. A cantora revelou em entrevistas que a separação ocorreu devido à falta de apoio do então marido durante sua luta contra a doença e devido a traições.

Apesar das especulações sobre sua vida amorosa, Preta Gil mantém-se ativa nas redes sociais, compartilhando momentos de sua vida pessoal e profissional com seus seguidores. Seus planos de se casar múltiplas vezes refletem sua visão otimista sobre o amor e a celebração da vida, mesmo após desafios enfrentados no passado.