Grazi Massafera fala sobre despertar para viver intensamente sua vida

Grazi Massafera está em um processo profundo de redescoberta pessoal, um caminho que foi catalisado por um momento especial durante a pandemia da Covid-19, em entrevista a Quem, ela disse que quando sua colega, Taís Araujo, fez-lhe uma pergunta que ecoou em sua mente e coração. Segundo relato da própria Grazi, Taís questionou: "Quando é que você vai continuar contando a sua história, mas de uma forma mais atualizada?". Esse simples questionamento foi um ponto de virada para a atriz, que decidiu repensar sua narrativa e sua abordagem em relação à vida e à sua carreira.

Em suas próprias palavras, Grazi compartilhou o impacto desse momento: "Ela [Taís Araujo] me acordou. Não é que eu tenha deixado de ser quem sou, mas renovei a forma de falar. Fui atrás. Foram dois anos de estudo com a historiadora Fernanda Felisberto para entender o lado da mulher, como um todo, da sociedade, como um todo, e não só o que contam para a gente na escola". Essa jornada de autoconhecimento e aprendizado se tornou uma busca constante por compreender não apenas a si mesma, mas também o papel da mulher na sociedade contemporânea.

Além de refletir sobre sua própria jornada, Grazi compartilhou sua visão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres em diferentes aspectos da vida. Ela aborda questões profundas relacionadas à maternidade, pressões sociais e expectativas irreais impostas às mulheres. Segundo ela, "Quando uma mulher sai do padrãozinho ‘família feliz, batalhadora, dócil e carinhosa’ é imposto o tempo todo que ela está louca". Essas reflexões moldam suas escolhas profissionais, como seu papel em "Uma Família Feliz", onde ela mergulha nas complexidades da experiência feminina.

A atriz também compartilhou sua jornada como mãe, destacando sua preocupação em se manter atualizada para estabelecer uma conexão significativa com sua filha, Sofia. Ela expressa sua determinação em não projetar suas próprias frustrações em sua filha, buscando, em vez disso, promover um ambiente de apoio e compreensão mútua. Em suas palavras, ela ressalta: "Tento não projetar nela minhas frustrações. Recebi muitas da minha mãe, que recebeu as da mãe dela". Essa abordagem reflete não apenas seu compromisso com o crescimento pessoal, mas também sua dedicação à criação de um ambiente saudável e positivo para sua filha.

Ao longo desse processo de autoexploração e autodescoberta, Grazi enfatiza a importância de ser uma mulher completa e inspiradora. Ela compartilha seus sonhos e aspirações, destacando sua coragem e força interior. Em suas próprias palavras, Grazi é "uma mulher intensa, disposta a desbravar cada vez mais o feminino e tudo o que nele dói e é gostoso". Sua jornada é um testemunho do poder da autoconsciência e da busca contínua pela autenticidade e realização pessoal.