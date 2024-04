BBB 24: Fernanda faz tratamentos estéticos em menos de 24 horas após eliminação

Recém-saída do "BBB 24", Fernanda Bande surpreendeu ao aparecer com um novo visual. A ex-participante, de 32 anos, investiu em uma série de tratamentos estéticos para se preparar para a rotina pós-confinamento.

Entre eles, destacam-se técnicas como Flow Sensory, Flow Up, Flow Design, Pump Lips e Shine Face, que visam a definição das sobrancelhas, restauração do brilho da pele e realce dos lábios. Além dos procedimentos estéticos, Fernanda também foi maquiada por uma profissional para sua participação no programa "Mais Você" desta segunda-feira (1).

Veja também: Ex-BBB Raquele confessa luta contra a balança e expõe possíveis cirurgias plásticas

A mudança de visual da ex-BBB evidencia a importância dada à imagem e ao cuidado pessoal por parte dos participantes do reality show, que buscam se preparar para os compromissos e oportunidades que surgem após o confinamento.

Essa prática não é incomum entre os ex-participantes do "BBB", que muitas vezes buscam atualizar sua aparência e investir em cuidados estéticos para potencializar suas oportunidades profissionais pós-reality. A transformação de Fernanda Bande reflete não apenas uma preocupação estética, mas também uma estratégia para se destacar e aproveitar as oportunidades que surgem após sua participação no programa.

O post BBB 24: Fernanda faz tratamentos estéticos menos de 24 horas após sua eliminação foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.