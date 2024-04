Ex-BBB Fernanda Keulla surge de biquíni transparente em novas fotos

A ex-BBB Fernanda Keulla, aos 37 anos, compartilhou com seus seguidores momentos de seu feriado de Páscoa em Ilhabela, litoral de São Paulo, nesta terça-feira (2).

Em uma série de fotos, ela exibiu seus looks escolhidos para desfrutar das belas paisagens do local, incluindo um biquíni cavado de oncinha e um modelo fio-dental, além de um biquíni rosinha sem alça, demonstrando estilo, sensualidade e leveza.

Veja também: Com top vazado, Fernanda Keulla deixa fãs babando na web: "Sextou"

Ao legendar as imagens com "Dumpizin feriadin", Fernanda recebeu uma enxurrada de elogios de seus seguidores, que se encantaram com sua beleza e estilo. Comentários como "Uau, que fotos lindas", "Está linda demais… Deus abençoe, Nanda" e "Uma sereia super estilosa" foram alguns dos muitos deixados na publicação, evidenciando a admiração dos fãs pela influenciadora.

A ex-participante do Big Brother Brasil também foi descrita como "maravilhosa", "gata" e "belíssima" por diversos seguidores, que não pouparam elogios ao apreciar as fotos de sua viagem.