Dia do Autismo: saiba quais famosos brasileiros já foram diagnosticados

Nesta terça-feira (2), é o Dia do Autismo. A data que foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), possui como o objetivo de tornar o assunto visível, assim como suas informações em torno da condição no ambiente social, e diminuir o preconceito sobre as pessoas que possuem o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Curiosamente, o transtorno não só atinge pessoas desde o nascimento, por exemplo. O diagnóstico tardio pode ser descoberto por pessoas já na fase adulta. No mundo dos famosos, inclusive, diversos famosos já partilharam publicamente a descoberta da condição.

Com isso, no Dia do Autismo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista de famosos brasileiros que já foram diagnosticados. Confira abaixo:



Letícia Sabatella

A atriz, conhecida por diversos trabalhos nas telinhas, contou ter descoberto que recebeu o diagnóstico de TEA em grau leve, ao procurar ajuda de especialistas como psiquiatras e neurologistas, em 2023.

"Eu reconheço que eu estou aprendendo sobre esse assunto, que eu não sei sobre ele. Eu sei sobre mim muito intuitivamente e isso é o valor de um bom diagnóstico para margear o seu caminho, porque uma pessoa que não se conhece fica muito mais suscetível a ser oprimida", disse ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Letícia Sabatella (Foto: Reprodução/Instagram)

Leilah Moreno

A atriz e cantora, que ficou conhecida por ter sido uma das protagonistas da série Antônia (2006), na Globo, e integra a banda do programa Altas Horas, também já foi dignosticada com quadro de autismo.

"Não fui uma autista não-verbal, fui comunicativa, mas tive momentos de isolamento, ainda tenho. Tinha bastante ressaca social. Convivia bem com a família, brincava, mas, sempre que acabava a festa, precisava me isolar. Isso me deixava encucada. Ficava sobrecarregada com barulho, muitas informações", disse ela em entrevista ao portal Gshow, em 2021.