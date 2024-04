Leidy Elin revela sobre reconciliação com ex-namorado após o BBB 24

Leidy Elin, que foi eliminada do BBB 24 na última semana, abriu o coração sobre como está lidando com seus primeiros dias pós confinamento. A trancista, que saiu com um saldo de rejeição e ataques, em sua maioria racistas, comentou acerca da vida amorosa.

Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB relembrou o fato de ter terminado seu relacionamento antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, ela entregou que não foi a pessoa quem decidiu colocar um ponto final: "Na realidade, gente, quem terminou comigo foi ele, mas tudo bem. Neste momento, eu estou muito focada nos meus projetos. Então eu não estou em busca de um relacionamento por enquanto. Tenho que focar no que importa agora no momento", disse.

Apesar de ser detentora do maior saldo de rejeição do BBB 24 até agora, Leidy Elin assegurou que está tranquila quanto a isso. "Pelo ao contrário! Estou tendo uma recepção muito calorosa. As pessoas não param de tirar foto. Hater existe? Existe, mas pessoalmente é tudo totalmente diferente", afirmou.

Atualmente, o foco de Leidy Elin é mais voltado para o lado profissional. "Tenho recebido propostas bem legais, inclusive. Quero conseguir conciliar essa vida de pessoa pública com a minha profissão de trancista. Amo o que faço e quero conseguir investir para melhorar ainda mais o meu negócio", adiantou.

