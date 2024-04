Galisteu surge de biquíni em cliques e corpo de ‘boneca’ rouba a cena

Adriane Galisteu, apresentadora, numa rede social, compartilhou fotos de biquíni deitada em uma espreguiçadeira. Bronzeada, a loira estava com seu cachorrinho.

"Você me inspira muito", "Linda", "Belíssima", "Sua beleza irradia e inspira", "Que corpo!", "Princesa", "Muito linda", "Gata", dispararam os seguidores.

No comanda do reality rural A Fazenda, Adriane Galisteu já confessou que ficou triste com a saída repentina da jornalista Rachel Sheherazade na última edição.

"A saída da Sheherazade me deixou triste. Ninguém entra em um reality show para sair daquela maneira. No ano passado, perdemos o Shay e o Tiago Ramos. Quando a expulsão acontece, fico triste por eles", confessou.

