BBB 24: Camila Moura menciona possibilidade de conversar com Pitel e voltar com Buda

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, abriu o jogo sobre sua relação e a aproximação do ex com Pitel no BBB 24. Ela revelou que se sentiu humilhada e decidiu se proteger, destacando que havia um acordo no casamento de quase 15 anos para que ele segurasse qualquer interesse por outras mulheres.

O momento decisivo para Camila foi quando ouviu alguém a chamando de "corna" ao sair de casa. Quanto à possibilidade de reconciliação, ela deixou em aberto, afirmando que o futuro pertence a Deus.

Sobre sua situação financeira, Camila admitiu que ainda não alcançou a rentabilidade que as pessoas imaginam. Quanto à relação com Pitel, Camila demonstrou tranquilidade, afirmando que suas questões não envolvem a participante do BBB.

Ela negou as acusações da família de Lucas sobre dominar suas redes sociais, explicando que há uma equipe profissional responsável por sua gestão. Ao escolher não permanecer anônima e ter Buda ao seu lado, Camila destacou que essa mudança permitiu que ela descobrisse uma nova versão de si mesma. Concluiu afirmando que estava no caminho certo ao se defender das circunstâncias difíceis.

VEJA: Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, disse que ele já traiu ela anteriormente.

"Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade do casamento, e sabia que se fizesse isso de novo, não teria perdão"pic.twitter.com/5IMsKTEqKf — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 2, 2024

