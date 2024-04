Paulo Ricardo cai em desgraça após não abraçar Davi em show no BBB 24

Nesta quarta-feira (03), a casa do BBB 24 recebeu o cantor Paulo Ricardo em um show especial para os brothers. Mas nem tudo saiu perfeito.

Após a apresentação, o cantor cumprimentou os participantes, exceto Davi. A falha do artista não foi perdoada pelos fãs do motorista de aplicativo, que detonaram o artista na web.

"Isso tem nome", "Deus tenha misericórdia das redes", "Isso diz muito sobre ele", "O coitado nem viu, mas vai dizer que é racista pra baixo", "Não gostar é um direito dele! Mas tinha que ser imparcial, porque não abraçou. Por que é preto? Por que o artista é amigo da Wanessa?, absurdo ele foi contratado pra cantar e ganhou cache pra isso! Desnecessário Paulo Ricardo!", dispararam.

Alguns internautas levantaram a hipótese do cantor ser amigo de Wanessa Camargo, logo não quis abraçar o brother devido à expulsão da cantora.

Paulo Ricardo não foi a única atração da festa. Na madrugada, os brothers terão um show especial no telão com Cyndi Lauper, que se apresenta no Rock in Rio em setembro, e da banda Magic!.

Paulo Ricardo se despediu abraçando quase todos, ele passou direto por Davi #BBB24

pic.twitter.com/1U0NOzsfJv — Dantas (@Dantinhas) April 4, 2024

Acho que descobri o motivo do Paulo Ricardo não abraçar o davi, ele é amigo da Wanessa pic.twitter.com/sQCR9u4wvX — ely juridico do davi (@cintilantinha) April 4, 2024

