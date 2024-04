Kawe lança single duplo em parceria com WIU e fala sobre novos projetos

Versatilidade e ousadia marcam a carreira do trapper Kawe, que lançou no fim de março um single duplo na companhia do parceiro e amigo WIU. A primeira faixa, intitulada de Carolina, apresenta versos românticos, acompanhados de um ritmo afrobeat. A segunda canção, chamada de Levemente, um pouco diferente da anterior, marca um estilo mais próximo do R&B/Trap.

Muito além da música, a amizade entre os dois é de longa data. Isso, de acordo com Kawe, só contribui na sintonia e ideias que ambos compartilham sobre o cenário do trap no Brasil. “Escrevemos Carolina em uma ida minha à Fortaleza. Por isso o clipe é feito na praia, com uma vibe meio paradisíaca. Passamos uma semana lá, até pra ajudar na agenda do WIU. O vídeo também faz uma referência ao clipe do Chris Brown, feito há alguns anos”, detalha.

A faixa Levemente tem um trabalho 3D, um projeto que ele sempre quis fazer. O resultado, na avaliação do paulista, ficou melhor do que o esperado. A ideia era inovar, sair um pouco do comum. Incrementar novas alternativas a uma jornada bem consolidada até aqui. O retorno, em especial do público, tem agradado o trapper, que promete vir com novos trabalhos em breve.

Nome consolidado

Um pouco antes de 2021, talvez, Kawe tenha mostrado ao cenário musical do Brasil o que veio fazer no mundo. Certamente, ele foi um dos pioneiros do movimento viral de músicas no TikTok, crescente até os dias de hoje. Com a canção MDS, ele alcançou os holofotes e chegou a marca de quase 140 milhões de plays no Spotify.

Ainda assim, mesmo antes, o paulista já despontava como um dos nomes que entrariam a qualquer momento entre os destaques do país. Fato é que, ele entrou, e continua cada vez mais firme na companhia de artistas prestigiados. O single iluminado, lançado em 2020, outro sucesso de Kawe, ilustra bem essa realidade, antes distante, mas agora perto.

Para 2024, perseguir mais sonhos é um de seus desejos. Em 2023, buscou se entender um pouco mais e se sentir confortável com a própria arte. “Esse é um ano de soltar mais músicas, com muitas pessoas ao meu redor. Tentar atracar no que o pessoal está ouvindo mesmo. Estamos buscando voltar aos números que a gente atingia”, acrescenta.