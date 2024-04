Festival de música eletrônica mobiliza Planaltina no sábado (6/4)

Após quatro anos desde a primeira edição, o festival Mezona volta em uma versão ampliada. Com uma mesa repleta de equipamentos de DJ, produtores musicais improvisam uma música juntos nesse projeto. Além da criação espontânea de música eletrônica, o festival terá 13 horas de atividades durante todo o dia 6 de abril, a partir das 9h30, no Complexo Cultural de Planaltina. A entrada é gratuita com ingressos retirados pela plataforma Sympla.

Pela manhã, começam as ações formativas sobre fundamentos da música eletrônica, produção de shows, divulgação pelas mídias sociais, e fundamentos da gravação digital. Às 14h, Alf Sá se apresenta e, às 15h, inicia-se uma sessão prática de gravação digital. Depois, começam as apresentações com DJ El Roquer, DJ Giograng e Gharana Eletroacústica. A partir de 18h45, o Mezona será tocado por Armeniatek, Dreher, Ramiro, ZPDR e GNSO e os VJ'S Lorena Lima e Boca.

“A Mezona é uma apresentação única em que o resultado final jamais poderá ser previsto. O projeto une produtores musicais e público em uma interação inédita, fortalecendo a cena cultural da cidade. O festival busca trazer inovações tecnológicas, dando lugar ao experimentalismo e à arte contemporânea”, afirma o produtor do evento DJ Ops, em nota. No local, haverá também uma exposição de produtos relacionados à música eletrônica, com fornecedores de equipamentos eletrônicos produzidos no DF. O evento é uma realização da Batedeira Cultural e Produssa, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF.