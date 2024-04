Jane Duboc homenageia Carlos Lyra em apresentação no CTJ Hall

A cantora Jane Duboc fará uma apresentação gratuita nesta sexta-feira (5/4), às 20h, no palco do CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (706/906 sul). O show é uma homenagem a Carlos Lyra, um dos mais respeitados compositores da Bossa Nova, que morreu no final do ano passado. Não é necessário retirar ingressos antecipadamente, apenas comparecer ao local.



Nesta performance, Jane estará acompanhada do violonista e compositor Nelson Faria para cantar canções que farão parte do álbum dela em memória a Lyra. Além dos dois músicos, estarão presentes o contrabaixista Oswaldo Amorim e o baterista Pedro Almeida. O repertório principal é composto por 11 canções do artista em parceria com nomes como Vinícius de Moraes, Ronaldo Bôscoli e Dolores Duran. A apresentação será transmitida ao vivo pelos canais do Youtube da escola de inglês e do Clube da Bossa Nova.



Nascida no Pará, Jane Duboc é uma das mais importantes intérpretes da música MPB, jazz e bossa nova. Estudou orquestração, canto lírico, flauta e arte dramática nos EUA e, quando retornou ao Brasil, participou de mais de 200 álbuns, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Raul Seixas, Toquinho e Roupa Nova. Já Nelson Faria é um músico com 16 álbuns e dois DVDs. Ele também é autor de oito livros didáticos de música, sendo que três deles foram traduzidos para inglês, japonês e italiano.