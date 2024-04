Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (7/4)

QUAL É A PRIORIDADE?



Data estelar: Lua quase Nova em Áries.



Ainda que esteja escrito em linguagem muito clara e evidente, que nossa humanidade busque, antes de tudo, o reino divino para que, por agregado, tudo o mais que deseja lhe seja outorgado, nos dias de hoje nossa humanidade faz exatamente o contrário, se dedica com afinco a satisfazer seus desejos e anseios aguardando que, por automatismo cósmico, o reino divino se apresente aos seus sentidos.



Essa é nossa miséria gritante, ter deixado de considerar prioridade o relacionamento íntimo e formal com o Divino e nos dedicado a vaguear por entre o céu e a terra agarrados ao convencimento de que, com nosso poder e inteligência, podemos dispensar o Divino.



E o Divino, em sua colossal sabedoria, nem se imuta por isso e continua aguardando até que o último de nós corrija o rumo.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se tudo dependesse de tomar iniciativas, sua vida estaria toda resolvida, porque de tomar iniciativas sua alma conhece. Porém, as iniciativas são apenas um detalhe de todo um processo imensamente maior. É isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Agora poupe sua energia e fôlego, porque o momento requer mais observação do que ação, até sua alma sentir-se segura o suficiente diante do cenário caótico que se apresenta. Observe, espere, respire, adie a ação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



As horas investidas em reunir as pessoas com que sua alma simpatiza darão bons resultados, e compensarão todo e qualquer esforço envolvido, porque sempre haverá questões complexas entre as pessoas reunidas também.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Querendo ou não, sentindo segurança a respeito do que se deve fazer ou não, algo precisará ser feito, e a responsabilidade sobre a ação recaiu totalmente sobre você. Vale a pena se atrever a tomar a iniciativa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Longe é um lugar que existe apenas na forma de pensar os acontecimentos, porque ainda que haja uma distância concreta entre você e o lugar ansiado, superar essa distância é a atitude que diferencia longe de perto.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Ninguém é transparente e você não é exceção, portanto, é inútil gastar energia se preocupando com que as pessoas notem a crise existencial que se desenvolve na sua vida interior. Ninguém percebe nada. Nada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Estaria tudo bem, não fossem as reclamações disparatadas que de vez em quando você precisa ouvir, fazendo cara de solidariedade mesmo diante de expressões injustas e descabidas. Não importa, tudo isso tem conserto.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Parece que nada demais nem de menos anda acontecendo, mas se você refletir direito e com sinceridade, perceberá que por trás da aparente normalidade se cozinham assuntos importantes, que vale a pena destacar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Mesmo que estiver no meio de situações que requeiram compostura e seriedade, sua alma quer se divertir também, e terá de se organizar para fazer caber tudo no escasso tempo de existência entre o céu e a terra.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Coloque um ponto final nesses assuntos que se arrastam há tanto tempo, que provavelmente ninguém mais se lembra direito como foi que tudo começou. Avance nessa direção, é preciso se livrar do passado o quanto antes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Pela boca morrem os peixes e se complicam os seres humanos, porque se soubessem fechar a boca na hora certa, se poupariam de inúmeras complicações. Entretanto, se há algo difícil é exercitar a contenção da palavra.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Guarde seus recursos, evite expor seu conforto e segurança como se fossem troféus, porque são apenas recursos e precisam ser preservados da inveja, que tanto mal faz aos relacionamentos, sempre com cara de normalidade.