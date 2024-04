Ex-BBB Maycon mostra resultado de lipo e enxerto no bumbum

Maycon Cosmer, ex-BBB conhecido como ‘Tio da Merenda’, passou por lipoaspiração e enxerto no bumbum em cirurgia no interior de São Paulo. Demonstrando bom humor, brincou com a roupa hospitalar antes da operação.

O médico responsável prometeu um bumbum levantado e cintura fina após os procedimentos.O ex-brother revelou ansiedade pela transformação e expressou seu desejo de mudar o corpo.

Seguindo recomendações médicas, como uma alimentação saudável nos dias anteriores à cirurgia, ele estava determinado a alcançar o resultado desejado. A operação, realizada pelo médico Paulo Martin, durou cerca de 3 horas.

Maycon planeja compartilhar detalhes de sua recuperação com seus seguidores nas redes sociais. Sua atitude de compartilhar abertamente o processo de transformação corporal reflete seu compromisso em ser transparente com seu público e manter uma conexão próxima com seus fãs.

Observatório dos Famosos.