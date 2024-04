Karim Aïnouz é homenageado no Canal Brasil com maratona de filmes

O diretor e roteirista Karim Aïnouz será homenageado durante a programação do Canal Brasil na próxima semana. Ao todo, 10 produções contidas na filmografia do cineasta ganharão as telinhas a partir de segunda-feira (8/4), sempre com duas exibições diárias, a partir das 20h30. A mostra de filmes se encerra na sexta-feira (12/4).

Além da Mostra Karim Aïnouz, a emissora também encomendou uma maratona especial que reunirá os mais conhecidos longas do diretor, que é filho de mãe brasileira e pai argelino. A Maratona Karim Aïnouz ocorrerá em 21 de abril, a partir das 13h15, e vai incluir produções aclamadas, como A vida invisível (2019), Madame Satã (2002) e Praia do Futuro (2014).

Muito mais do que uma simples homenagem, a iniciativa de exibir produções de Karim Aïnouz vai ao encontro do lançamento de dois documentários inéditos: Marinheiro das montanhas (2021) e Nardjes A. (2020), ambos filmados durante uma viagem do cineasta à Argélia. Marinheiro das montanhas é narrado, inclusive, pelo próprio diretor, ao passo em que investiga a história do pai morto, homem que não conviveu com o filho em vida. Nardjes A., por sua vez, acompanha a rotina de uma ativista política argelina e impressiona pelas filmagens improvisadas em um smartphone.

Karim Aïnouz é conhecido por tratar de temáticas socialmente relevantes nas produções em que trabalha, sobretudo quando se trata de representatividade feminina, negra ou de orientação sexual.

Confira a programação da mostra e da Maratona Karim Aïnouz:

Mostra Karim Aïnouz

De segunda (8/4) a sexta (12/4), a partir das 20h30, no Canal Brasil

8/4 — Marinheiro das montanhas (2021) e Madame Satã (2002)

9/4 — Nardjes A. (2020) e O céu de Suely (2006)

10/4 — Aeroporto central (2018) e Praia do Futuro (2014)

11/4 — Sertão de acrílico azul piscina (2004) e Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009)

12/4 — Abismo prateado (2011) e A vida invisível (2019)

Maratona Karim Aïnouz

21/4, a partir das 13h15, no Canal Brasil

13h15 — Cinejornal entrevista Karim Aïnouz

13h45 — Sertão de acrílico azul piscina (2004)

14h15 — Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009)

15h25 — Aeroporto central (2018)

17h10 — Nardjes A. (2020)

18h35 — Marinheiro das montanhas (2021)

20h15 — O céu de Suely (2006)

21h40 — Madame Satã (2002)

23h25 — Praia do Futuro (2014)

1h10 — A vida invisível (2019)