BBB 24: final será primeira sem Camarotes; relembre as de outras edições

O chamado "Camarote" surgiu no BBB 20 como uma forma de reformular o programa, em que metade dos participantes eram famosos de várias áreas como esporte, internet, televisão enquanto a outra metade era formada por anônimos, chamados de "Pipoca".

Desde que essa dinâmica começou no programa, todas as finais contaram com ao menos dois Camarotes e apenas um deles foi coroado o campeão. Contudo, a 24ª edição do Big Brother Brasil será a primeira final que não terá nenhum famoso. MC Bin Laden era o último remanescente da categoria e foi eliminado na noite de quinta-feira (5/4), deixando apenas participantes anônimos na casa.

Relembre os famosos que foram mais longe:

BBB 20

No BBB 20, os Camarotes foram longe no jogo. A divisão entre famosos e anônimos foi igual, dez de cada lado, e isso se manteve quase até o final, inclusive no Top 10, que contou com cinco pessoas famosas (Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Babu Santana, Mari Gonzales e Gabi Martins) e cinco anônimas (Thelma, Ivy, Gizelly, Flayslane e Marcela).

A final contou com duas Camarotes e uma Pipoca. Manu Gavassi, ficou em terceiro, Rafa Kalimann em segundo, e a Pipoca Thelma foi a grande vencedora da edição.

BBB 21

Assim como no BBB 20, os Camarotes também estiveram presentes na 21ª edição do reality, contudo muitos Camarotes foram eliminados logo no começo do programa. Foi nessa edição que o ator Lucas Penteado desistiu e que Karol Conká, Nego Di e Projota foram eliminados com rejeição.

No Top 10 do programa, a maioria era de Pipocas, que tinham seis participantes (Arthur, Caio, Gil do Vigor, João Luiz, Juliette e Thaís) e quatro camarotes (Camilla de Lucas, Fiuk, Pocah e Viih Tube).

A final foi composta novamente por dois camarotes, Fiuk e Camilla de Lucas, que terminaram em terceiro e segundo lugar, respectivamente, e Juliette, que foi coroada a vencedora.

BBB 22

No BBB 22, os Pipocas se tornaram a maioria na casa após a dinâmica da Casa de Vidro, que colocou mais dois participantes na casa, fazendo com que a divisão ficasse 10 Camarotes e 12 Pipocas.

No entanto, foi nesta edição que, pela primeira vez, apenas Camarotes estavam na final, apesar do Top 10 ter ficado dividido com cinco de cada lado. Os Pipocas eram: Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane e Natália e os Camarotes: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André, Pedro Scooby e Linn da Quebrada.

Ao final, o ator Arthur Aguiar foi declarado o vencedor, o atleta Paulo André ficou em segundo e o ator Douglas Silva em terceiro.

BBB 23

Assim como em 2022, os Pipocas do BBB 23 se tornaram maioria da Casa após a dinâmica da Casa de Vidro. A edição ficou marcada pela expulsão de dois Camarotes, MC Guimê e Cara de Sapato, por acusação de assédio sexual, mas mesmo com as desclassificações, dois Camarotes foram para a final.

No Top 10, a casa ainda estava dividida meio a meio entre famosos (Aline Wirley, Bruna Griphao, Domitila Barros, Fred Nicácio e Marvvila) e anônimos (Amanda, Larissa, Ricardo Alface, Sarah Aline e Cezar Black).

A final, que consagrou Amanda a grande vencedora, contou com a presença da cantora Aline Wirley, que ficou com o segundo lugar, e da atriz Bruna Griphao, que ficou em terceiro.

BBB 24

A 24ª edição do programa foi a primeira, desde a introdução do Camarote, em que eles eram minoria absoluta na casa, seis contra 20.

O grupo sofreu também duas baixas ao longo da temporada, a desistência da tiktoker Vanessa Lopes e a expulsão da cantora Wanessa Camargo, por agressão.

O primeiro Camarote eliminado foi o paratleta Vinicius Rodrigues, que saiu no 5º paredão. A segunda eliminação do grupo foi o cantor Rodriguinho no 10º paredão.

Com a desistência e desclassificação, sobrou apenas Yasmin Brunet e MC Bin Laden na casa. A sister foi a 12ª eliminada enquanto o brother foi o 17º. Apenas Bin entrou no Top 10, fazendo com que o número fosse de um famoso contra nove anônimos (Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Lucas Buda, Matteus e Pitel).