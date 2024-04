Nesta sexta-feira (5/4), completam-se 30 anos da morte de Kurt Cobain, cantor e fundador do Nirvana que morreu aos 27 anos. O astro não imaginava que iria fazer história no cenário grunge mundial quando lançou, em 1989, o primeiro disco da banda, recém-formada, o Bleach, sem alcançar as paradas de sucesso.

O cantor, guitarrista e compositor nasceu em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, nos Estados Unidos. Desde a adolescência teve contato com a música: aos 14 anos, ganhou sua primeira guitarra e começou a fazer covers de bandas. Pouco tempo mais tarde, ele passou a compor suas próprias canções.

No ensino médio, Cobain se tornou amigo do baixista Krist Novoselic e, anos depois, a dupla se juntou ao baterista Aaron Burckhard. Unidos, os três formaram o Nirvana. Um ano após o lançamento do primeiro álbum, Burckhard saiu da banda e David Grohl assumiu o posto de baterista.

Em meados de 1990, depois de muitas apresentações independentes e posterior reconhecimento pela gravadora DGC Records, o Nirvana alcançou o topo das paradas com Smells Like Teen Spirit. O sucesso foi global e, em seguida, a banda lançou o disco Nevermind (1991), um marco para o movimento grunge e o rock alternativo.

Frustrações

Em meio à fama da banda, Cobain começou a consumir drogas. Em 1993, o Nirvana lançou mais um álbum, In Utero, que logo alcançou o sucesso. Naquele momento, Kurt se sentia mal com relação à indústria musical — e revelou seus sentimentos na música Radio Friendly Unit Shifter. "Eu te amo pelo que eu não sou, eu não quero o que eu tenho, um cobertor contaminado com queimaduras de cigarro, queimaduras de terceiro grau de segunda categoria", canta o vocalista na canção.

Com a escalada da fama, as frustrações de Cobain aumentavam, assim como seu uso de drogas. Em 1993, ele teve uma overdose em uma viagem à Europa com a namorada Courtney Love (cantora do grupo Hole) e a filha Frances. O episódio mostrou que a vida pessoal de Cobain passava por um momento conturbado.

Morte

Após tentativas de reabilitação com uso de remédios e internação em clínicas, Cobain se isolou em sua casa em Seattle. Em 5 de abril de 1994, o vocalista tirou a própria vida com um tiro, mas foi encontrado apenas três dias depois.

Apesar do fim trágico, Cobain é amado e admirado por fãs de rock até hoje. Ele é considerado um dos 100 Maiores Guitarristas de Todos os Tempos, de acordo com a revista Rolling Stone.