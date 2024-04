Carnaval 2025: Cazuza será tema de enredo da escola Camisa Verde e Branco

A escola de samba Camisa Verde e Branco, de São Paulo, anunciou que o tema do enredo de seu carnaval de 2025 será focado na vida e obra do cantor Cazuza. O comunicado foi publicado no Instagram da escola.

Segundo a escola, o título do enredo e a logo oficial serão divulgados na festa de lançamento do enredo. “Na tão aguardada festa de lançamento do enredo, desvendaremos um universo de novidades emocionantes! Assim como o título e logo oficial do enredo. Será uma celebração memorável, repleta de emoção, onde cada detalhe nos aproximará ainda mais do coração pulsante da nossa história.” explica a escola em sua publicação.

O desfile da agremiação será assinado por Cahê Rodrigues, carnavalesco marcado por passagens em escolas como Acadêmicos do Grande Rio, Portela e Imperatriz Leopoldinense.

"Será uma celebração memorável, repleta de emoção, onde cada detalhe nos aproximará ainda mais do coração pulsante da nossa história. Convidamos toda a nossa comunidade a se unir e gritar bem alto: o poeta está vivo em nossos corações!", escreveu a escola.

