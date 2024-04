Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (8/4)

VIVER BEM



Data estelar: Lua Nova eclipsa o Sol em Áries.



Em resposta aos inúmeros momentos em que nos sentimos a raspa do tacho, mas continuamos fingindo que estamos bem, buscamos experimentar a excitação de nos sentirmos poderosos, sujeitos de nossos destinos, hábeis experimentadores da realidade em que as pessoas podem ser utilizadas para nossos planos, já que entregam suas almas por um sorriso, porque estão sós e sentem medo, e se sentem a raspa do tacho.



E não é necessário sofrer de bipolaridade para experimentar essa oscilação, a alma de nossa humanidade, que é o somatório de todas as almas individuais, tem esse ritmo, e telepaticamente todos, em maior ou menor medida, acompanhamos esse ritmo.



Viver bem é não tomar partido por nenhum lado, e se equilibrar com dinamismo na corda eternamente bamba entre os dois.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não se trata de uma luta entre você e o mundo, mas de um constante ajuste para que haja mínimo equilíbrio entre seus desejos pessoais e as necessidades impessoais que precisam ser supridas também. Tudo em sua justa medida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Há coisas que só você pode fazer, e sem atrair atenção, sem fazer alarde algum, porque não se trata do que você compartilha com outras pessoas, mas do que você pode fazer para as ajudar sem que elas saibam. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



O caminho que você compartilha com certas pessoas pode, eventualmente, ser muito complicado, porque é necessário dividir informações e decisões, mas é certo que sem elas seria impossível atingir os objetivos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Está tudo certo, tudo se encontra nos devidos lugares, os ingredientes estão disponíveis, só falta a iniciativa que coloque em marcha o processo de realização, e diante disso a alma treme e teme, pela incerteza.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Observe a realidade com distanciamento, mas não tanto que pareça você não ter nada a ver com ela. A distância da contemplação há de servir para você ter uma visão ampla, que ajude você a entender seu papel relativo nela.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Há de se tomar cuidado para que os dramas não se tornem desproporcionais aos fatos que os provocaram, porque é assim que se perderia o precioso tempo no qual seria sábio e oportuno apresentar soluções.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



As pessoas andam mais propensas a se desentenderem do que ao contrário, que seria o justo e necessário, dado haver tanta coisa em andamento requerendo colaboração e respeito mútuo. Perder tempo não seria sábio.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Abra seu coração e tolere as imperfeições do momento, porque diante do cenário em que o mundo se encontra atualmente, não se poderia exigir demais das pessoas, que andam todas bastante contrariadas e incertas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



As iniciativas que você se atrever a tomar neste momento terão um futuro incerto, porque você as toma partindo do princípio de que domina a situação, porém, a situação é muito maior do que você imagina. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



A interseção entre o passado e o futuro nunca esteve tão evidente quanto agora, e sua alma pode acelerar o processo se desamarrando das memórias e se lançando, com atrevimento, ao futuro desejável.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Você tem coisas a dizer, mas isso não garante que as pessoas certas estejam querendo ouvir o que você disser. A rara conjunção entre o falante e o ouvinte é algo que precisa ser buscado com muito cuidado e carinho.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Confiança é fundamental, porque sem ela, quem toma o lugar do ânimo é a ansiedade, essa louca tagarela que fica profetizando desgraças que a experiência comprova serem completamente sem fundamento, nunca se concretizam.