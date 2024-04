Autoridades lamentam morte de Ziraldo: "Imensa tristeza"

Na tarde deste sábado (6/4), autoridades lamentaram a morte do cartunista Ziraldo Alves Pinto. Aos 91 anos, Ziraldo morreu por volta das 15h, enquanto dormia, em casa.

O presidente Lula afirmou que o país perdeu um dos maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário. "Na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão. Nesse momento de imensa tristeza, me solidarizo com os familiares, amigos, parentes e fãs de Ziraldo", escreveu.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, onde morava atualmente Ziraldo, referiu-se ao cartunista como "mineiro carioca". "Nos deixou mais um dos grandes mineiros cariocas. Obrigada por tudo Ziraldo. O Rio vai sentir muito a sua falta!", publicou em seu perfil no X (antigo Twitter).

O ministro da Educação, Camillo Santana, exaltou o legado que Ziraldo deixou à cultura brasileira. "Ele foi um dos fundadores do jornal 'O Pasquim', nos anos 60, e deixa um imenso legado à cultura brasileira, com o seu Menino Maluquinho e tantas outras criações. Sentimentos a familiares e amigos.", escreveu.



O ilustrador André Dahmer também se manifestou. "Dono de desenho monumental, foi um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos. Descanse em paz".

Pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmou que o Brasil perdeu um pouco do humor neste sábado. "Ziraldo era uma referência mundial como cartunista e um ser humano fora de série [...]. Descanse em paz, mestre!", publicou.

Maurício de Souza, desenhista, escritor e criador da Turma da Mônica, disse que perdeu mais do que um grande amigo, mas um irmão de letras, dos traços e da vida. "Ele estará sempre em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva, Ziraldo!", publicou.

O presidente do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, prestou solidariedade aos amigos, familiares e admiradores de Ziraldo. "Uma perda gigante para nossa cultura", considerou.

Vice-presidente do Partido Democrático Trabalhista (PSD) e ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes disse ter tido sorte de ter convivido com Ziraldo. "Quanta história, quanta luta, quantas crianças fez sonhar com o inesquecível menino maluquinho. Ziraldo, um grande brasileiro. Sua obra seguirá encantando muitas gerações".

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) relembrou que o desenho símbolo do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) foi realizado por Ziraldo. "Na lembrança de todos, continuará o eterno menino maluquinho, cheio de humor e energia. Vai na paz, querido Ziraldo", escreveu.

A senadora Leila Barros (PT-DF), conhecida como Leila do Vôlei, também prestou solidariedade aos fãs, amigos e familiares. "Seu traço singular e humor transformaram páginas em mundos vibrantes e ensinaram gerações a colorir a vida com imaginação."