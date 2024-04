Deborah Secco surge pela primeira vez com a filha após separação

Deborah Secco utilizou as redes sociais na manhã deste sábado (6), e deixou os milhares de seguidores emocionados ao publicar uma foto com Maria Flor, de 8 anos, pela primeira vez desde que anunciou o fim do casamento com Hugo Moura, na última quinta-feira (4).

Através dos Stories do Instagram, a protagonista da novela Elas por Elas, da Globo, posou deitada com a primogênita, e descreveu seu amor pela pequena. "O melhor de mim", escreveu a artista.

Em tempo, o anúncio da separação de Deborah Secco e Hugo Moura aconteceu nos últimos dias, e a informação foi confirmada pela assessoria da atriz, que comentou em torno da separação após nove anos juntos.

"Sim, estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública, e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", disse a nota divulgada pela equipe.

Deborah Secco e a filha, Maria Flor (Foto: Reprodução/Instagram)

