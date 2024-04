Influenciadores queimam os pés em reality show nas redes sociais

Uma prova no reality show N1 Influencer, promovido pelo influenciador Anderson Neiff acabou virando um drama para alguns participantes. A prova consistia em ficar com os dois pés em uma bacia de gelo com sal e o último participante a sair seria o líder.

MC Thammy foi a primeira aparecer nas redes sociais, neste domingo (7/4), para relatar que sofreu queimaduras de primeiro grau em seus pés após participar da dinâmica por 15 minutos.

A cantora afirmou que havia um bombeiro acompanhando a prova e que o mesmo disse que dinâmica não acarretaria nenhum problema aos envolvidos. "Fiquei lá perguntando, cinco, seis vezes e ele [bombeiro] dizendo que não tinha problema, que estava tudo bem. A gente ficou 15 minutos com o pé no gelo com sal grosso. Quando tirei o pé [do balde de gelo] eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Três dedos meus ficaram pretos quando saiu do balde de gelo", contou a funkeira nas redes sociais.

A MC precisou ser levada ao hospital por causa das fortes dores: "Meu pé começou a inchar muito. Saí de lá e fui para o hospital. O médico falou que tinha risco de trombose, e o outro falou que, se eu ficasse mais um minuto, podia ter necrosado meu dedo."

Outro influencer que sofreu com a prova foi Artur Braz, que também apareceu chorando nas redes sociais para contar que teve de ficar internado para tratar as queimaduras que sofreu nos pés.

Pelos stories, o organizador do reality show, Anderson Neiff, lamentou a situação e se comprometeu a custear as despesas médicas dos participantes. O influenciador disse que lamenta o caso, mas não pode parar o reality. "Eu peço desculpas por ter feito essa prova e por ter contratado um bombeiro despreparado. Eu assumo a responsabilidade de arcar com o medicamentos e custos médicos. Só prezo pela saúde."

Artur Braz, por sua vez, respondeu que tem plano saúde e não precisa da ajuda financeira de Neiff. Após o episódio, o influenciador comemorou ter alcançado 1 milhão de seguidores no Instagram. "Eu estou no hospital tropa, mas eu estou feliz. Meu psicológico muito abalado com isso, mas Deus honra. Nunca fui tão feliz assim na minha vida", comemorou.