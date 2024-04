Diretor de 'Duna' irá trabalhar em filme sobre guerra nuclear

Assim que encerrar a franquia Duna, Denis Villeneuve já possui um novo projeto: o longa Guerra nuclear. A produção parte da premissa do que aconteceria em uma Terceira Guerra Mundial, que seria com armas nucleares. O filme será uma adaptação do livro de mesmo nome da autora Annie Jacobsen.



Guerra nuclear irá se basear em informações fornecidas por especialistas militares e civis envolvidos na construção e planejamento de armas nucleares. Descrito como uma produção de grande escala e com um realismo impressionante, o longa se propõe como um alerta para a humanidade sobre os perigos das armas nucleares. Ao contrário do ganhador do Oscar deste ano, Oppenheimer, o filme mostrará cenas de destruição com bombas ao redor do planeta.

A notícia da adaptação veio na mesma semana em que a obra literária entrou na lista das mais vendidas do The New York Times. O estúdio Legendary Entertainment fechou um acordo de U$ 1,5 milhão pelos direitos do livro no cinema. O filme seria mais umgrande lançamento do estúdio depois de Duna, Duna - parte 2 e Godzilla X Kong: um novo império e o próximo longa da franquia de livros protagonizada por Paul Atreides.