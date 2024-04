O produtor do show de Madonna no Brasil, Luiz Oscar Niemeyer, deu uma entrevista à Folha de S. Paulo neste domingo (7/4) em que revelou bastidores da apresentação da cantora no Rio de Janeiro — que está marcada para 4 de maio na praia de Copacabana.

Niemeyer, que é sobrinho do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, esclareceu que o show não será feito às pressas, especulação que surgiu devido ao intervalo entre a assinatura dos contratos e o show, que é de dois meses. "O prazo não está curto. Temos a vantagem de ser um show sem venda de ingressos. Quando tem ingressos tem de sair antes para dar tempo de vender", afirmou.

De acordo com o produtor, a ideia de trazer Madonna para as areias do Rio é mais antiga do que a negociação em si. Em 2021, ele teve uma conversa com Daniela Maia, que assumiu a empresa de turismo do Rio e queria fazer algo como o show histórico do Rolling Stones em 2006 em Copacabana, que reuniu 1 milhão de pessoas. "Respondi que eu não tinha pensado nisso e havia jurado nunca mais fazer nada parecido. Mas se fosse para fazer, a Madonna seria espetacular. Foi só um papo. Ela só me passou o interesse da Prefeitura em levar a cabo um projeto daquela dimensão, independentemente do artista".

Meses depois da conversa, Niemeyer se reuniu em Los Angeles com a equipe que cuida da carreira de Madonna, com uma carta da Prefeitura do Rio, que declarava a intenção de abrigar o show. Foi o primeiro passo para as negociações da apresentação que acontecerá mês que vem em Copacabana.

Sobre o cachê da cantora, o produtor garantiu que não será divulgado, pois há contratos com cláusulas de confidencialidade. "Isso realmente não se fala. Se especula. Mas é uma produção grandiosa", revelou.

A segurança da apresentação é outro tópico especulado nas redes sociais. Niemeyer disse que, nas próximas semanas, serão apresentadas novas informações sobre o planejamento de ações de segurança. "Vamos ter câmera de reconhecimento facial, revista, fechamento da orla, torres de observação da Polícia Militar. Todas as medidas de segurança que são adotadas no Réveillon estão sendo adotadas aqui pela mesma equipe".

Também estão sendo realizadas conversas sobre colocar algum artista para abrir o show, afirmou o produtor, que alegou não ter iniciado negociações com nenhum nome em específico ainda.