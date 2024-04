Festival Fino Filmes de 2024 abre inscrições para curta-metragens

Nesta segunda-feira (8/4), o Festival Finos Filmes abre as inscrições para cineastas entregarem seus curta-metragens. A 11ª edição do evento recebe até o dia 3 de maio o material dos participantes. A mostra de cinema e política será realizada em setembro em São Paulo, capital paulista.



Os filmes devem ter até 20 minutos e terem sido produzidos a partir de 2022. Os curtas selecionados irão compor painéis de debates e exibições, com temas e convidados de diversas áreas. Nas edições anteriores, participaram das mesas nomes como Fernando Haddad, Sônia Guajajara, Lázaro Ramos e Ana Maria Gonçalves. Em nota, o diretor geral do evento Felipe Poroger ressalta que os encontros buscam servir de vitrine à potência criativa das novas gerações de cineastas.



Serão três dias de atividades, de 27 a 30 de setembro. Em 10 anos, o festival já exibiu mais de 300 filmes nacionais e internacionais. O programa é uma realização da produtora Finos Filmes, com apoio do Museu da Imagem e do Som (MIS-SP), REAG Belas Artes, FAAP e Cinusp.

