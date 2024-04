Os dois últimos integrantes da Legião Urbana anunciam fim de turnê

Na quarta-feira passada (3/4), os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá anunciaram as datas de encerramento da turnê As V estações. O projeto celebra os álbuns da banda Legião Urbana e terminará com shows por várias cidades entre julho e setembro. Em Brasília, a apresentação ocorre no dia 3 de agosto.



Os dois membros remanescentes da banda se reencontraram em 2015 para uma série de shows que celebravam os 30 anos do disco de estreia. “Essa ideia de comemorar cada álbum, subir nos palcos e reencontrar o público foi algo muito emocionante; a gente pôde perceber que tudo o que fez esses anos todos ainda tem uma relevância grande”, destaca Dado Villa-Lobos, em nota. Nesse projeto de nove anos, as performances também contaram com André Frateschi na bateria, Mauro Berman na direção musical, baixo e teclados, Lucas Vasconcellos na guitarra e violão e Pedro Augusto nos teclados.



Em 2017, a turnê contemplava os discos Dois e Que país é este. Já na turnê atual, lançada ano passado, foi a vez de revisitar os álbuns As quatro estações e V. Os shows são mais de duas horas de uma plateia diversificada cantando músicas apresentadas há mais de duas décadas.