Disney+ divulga data de estreia de documentário sobre The beach boys

Nesta segunda-feira (8/4), o streaming Disney+ anunciou a estreia do seu novo documentário The beach boys. Previsto para estrear na plataforma no dia 24 de maio, o longa é uma celebração da reconhecida banda de mesmo nome que revolucionou a música pop nos anos 1960. A trilha sonora da produção estará disponível no mesmo dia do lançamento.

O documentário acompanha a trajetória do grupo desde suas origens humildes até imagens nunca vistas. O longa apresenta novas entrevistas com os integrantes e outros astros do mundo da música, como Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder e Don Was. A produção é dirigida por Frank Marshall e Thom Zimny e escrita por Mark Monroe.



Em homenagem à banda, o famoso álbum Shut down, vol. 2 também foi lançado em uma edição limitada em vinil azul e branco no dia 29 de março. Além disso, o único livro oficial do grupo, The beach boys by The beach boys, foi publicado no início de abril pela Genesis Publications. The beach boys cativou inúmeros fãs por gerações com as suas músicas que personificavam o “sonho californiano”.