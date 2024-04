Irmão de Beatriz esclarece se ela tirou lentes de contato dos dentes antes do BBB 24

A ex-participante do BBB 24, Beatriz, viu-se no centro de uma nova controvérsia online, não apenas devido à briga com Davi, mas também por acusações feitas pela ex-BBB Ana Paula Renault sobre o uso de lentes de contato nos dentes.

Felipe Reis, irmão de Beatriz, refutou essas alegações em uma entrevista à Quem, explicando que sua irmã nunca teve lentes de contato dentárias, mas usava aplicativos de filtros para ajustar o aspecto de seus dentes em fotos e vídeos.

Segundo Felipe, Beatriz sempre foi ativa nas redes sociais, mesmo antes de ter muitos seguidores, tornando incoerente a ideia de que ela mudaria drasticamente sua aparência antes do programa.

Ele enfatizou que acusações infundadas estão distorcendo a realidade socioeconômica da família, insinuando uma suposta capacidade financeira que não condiz com a verdade. A controvérsia destaca como as especulações online podem rapidamente se tornar virais, apesar de sua base questionável, e como isso pode afetar a percepção pública das pessoas envolvidas.