Coala Festival reúne a banda 5 a Seco para a décima edição

O grupo musical 5 a Seco retorna aos palcos depois de cinco anos de pausa. A banda foi confirmada para tocar no Coala Festival, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Em comemoração à décima edição, o festival fez questão de ter a banda como primeira atração do line-up. A primeira edição do evento, em 2014, contou com um show de abertura da 5 a Seco para estrear com chave de ouro. Os cinco integrantes que dão nome ao grupo preparam um show especial ao revisitar seus antigos sucessos.

Formada em 2009, 5 a Seco é composta por Tó Brandileone, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Leo Bianchini e Vinicius Calderoni. O quinteto se reveza nos instrumentos e na interpretação de cada música para manter uma fluidez da liderança. O último trabalho de estúdio da banda foi em 2019, intitulado de Pausa para anunciar o hiato.

Coala Festival 2024 - 10ª edição

Nos dias 6, 7 e 8 de setembro (no Memorial da América Latina — Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo). Ingressos: : R$ 380 (passe para três dias), R$ 270 (passe para dois dias), R$ 370 (Cliente Elo - passe para três dias), R$ 260 (Cliente Elo - passe para dois dias), no https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2024



