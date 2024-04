Conheça os 5 signos mais conquistadores do zodíaco

Leão é governado pelo Sol, o que confere aos nativos um magnetismo natural e uma aura de brilho e poder. Eles são mestres na arte da sedução, e adoram ser o centro das atenções. "Assim como o animal que representa este signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles", acrescenta a astróloga. Os leoninos gostam de mimar e impressionar seus alvos de conquista, e muitas vezes o fazem com grande estilo.

Libra, com seu charme e elegância, destaca-se como um dos signos mais conquistadores do zodíaco (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Libra é o signo do equilíbrio e da harmonia, e os seus nativos são mestres na arte da diplomacia e do charme. Eles são naturalmente encantadores, com um senso de elegância e sofisticação. "Para se relacionar com esses nativos, é necessário estar aberto ao diálogo, mas também ter paciência para esperar o momento em que eles estarão abertos para conversar e expor seus pontos de vista", aconselha Thaís Mariano.

4. Escorpião