Equipe de Anderson Leonardo desmente fake news sobre morte do cantor

A equipe do cantor Anderson Leonardo, de 51 anos, se pronunciou por meio das redes sociais, a respeito de boatos de que o artista teria morrido. Por meio de uma nota de repúdio, a assessoria do vocalista do grupo Molejo informou que ele está vivo e pediu por respeito.

"A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que Anderson Leonardo está vivo, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal", destacou.

Na sequência, a equipe atualizou sobre o atual estado de saúde de Anderson Leonardo: "Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, pedimos, por favor, mais respeito", completou.

Na tarde da última segunda-feira (8), um boletim médico assinado pelo diretor-médico Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, do hospital Unimed, no Rio de Janeiro, informou sobre o quadro do cantor.

“O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos”, informou. Em comunicado enviado à Quem, a assessoria informou que o artista estava no quarto do hospital na nova internação, mas precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido ao quadro de insuficiência renal.

O que aconteceu com Anderson Leonardo?

Anderson Leonardo está internado desde o dia 24 de março devido ao tratamento contra um câncer inguinal raro, descoberto em 2022. Embora ainda não tenha previsão de alta, o cantor está consciente e vem apresentando melhora clínica.