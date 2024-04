A drag queen maranhense Pabllo Vittar lançou, na noite de terça-feira (9/4), o novo álbum Batidão tropical vol.2. A produção apresenta releituras de músicas do Norte e Nordeste que fizeram sucesso nos últimos anos. O álbum reúne 14 músicas e já está disponível nas plataformas de streaming de áudio.

O álbum Batidão tropical vol.1, lançado em 2021. recebeu certificação de platina no Brasil com mais de 270 milhões de streams. Em alcance mundial, o número ultrapassa 281 milhões de streams. Batidão tropical vol.2 conta com a produção de Rodrigo Gorky e reúne 14 canções, das quais apenas três não haviam sido divulgadas.



Batidão tropical vol. 2 conta com a participação de artistas como Will Love, Gaby Amarantos, Taty Girl e Maderito. “As músicas e letras que aqui serão mostradas podem soar inédito para muitos, enquanto que para outros vai transmitir uma nostalgia de um tempo bom”, declara Pabllo em nota à imprensa.