Canta Brasília reúne compositores da cidade no Clube do Choro

Por Bianca Lucca*—

No dia 18 de abril, o Clube do Choro de Brasília será palco do evento Canta Brasília, que comemora o aniversário de 64 anos da capital. O espetáculo traz um diálogo entre diversos gêneros musicais que são símbolos da produção artística brasiliense, como o rock, o jazz, o blues, o samba, o choro e o forró.

As composições musicais nascidas na capital entram em sintonia no show dirigido pelo baixista Genaldo Mendonça. A banda base para receber as interpretações musicais de mais de duas dezenas de artistas apresenta Daniel Baker no teclado, Renatinho Glória na bateria e James Castro na guitarra.

O espetáculo traz repertório com obras como Estrela cadente, do Mel da Terra, Juriti, do Liga Tripa, Timidez, de Fred Brasiliense, Um telefone é muito pouco, de Renato Matos, Morena gasolina, de Zelito Passos, Bicicleta, de Eduardo Rangel, e Suíte Brasília, de Renato Vasconcellos.



Serviço



Canta Brasília

Dia 18 de abril, no Clube do Choro de Brasília, às 20h30. Ingressos: a partir de R$25, na Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco