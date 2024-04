Grávida, Iza cancelou show no BBB 24 por recomendação médica

IZA, que espera seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima, precisou cancelar um show no BBB 24 devido a recomendações médicas de repouso absoluto por sete dias. A causa do afastamento não foi revelada, mas artistas como Duda Beat e Lexa a substituíram na festa daquele dia.



Antes disso, a cantora havia cumprido sua agenda normalmente, inclusive liderando seu Bloco do Pesadão no Carnaval de São Paulo. O relacionamento de IZA e Yuri começou no Ano Novo de 2023, após a cantora se separar do produtor musical Sérgio Santos em outubro de 2022.

O casal se conheceu através do Instagram, com Yuri enviando uma mensagem para IZA, que se encantou com sua discrição. Após meses de conversas, eles oficializaram o namoro em janeiro do ano seguinte, marcando o início de uma nova fase na vida da cantora.

A conexão entre IZA e Yuri foi compartilhada nas redes sociais, com o jogador publicando uma foto do casal em seu Instagram, acompanhada da legenda "Dona de Mim", título de uma das músicas da cantora. O relacionamento ganhou destaque, demonstrando a felicidade e cumplicidade do casal durante esse período importante de suas vidas.