Conheça Teddy Swims, cantor estadunidense que está em ascensão no Brasil

O cantor e compositor estadunidense Teddy Swims alcançou notoriedade no cenário internacional artístico com o single Lose control. A música figura no top 10 da Billboard Hot 100 há 12 semanas e acumula cerca de 500 milhões de reproduções em todo o mundo — deste montante, 6 milhões são apenas no Brasil.

Jaten Dimsdale, conhecido pelo nome artístico Teddy Swims, ingressou no mundo musical ainda no ensino fundamental, ao lado do melhor amigo e companheiro de banda Jesse. Desde então, o compositor explora diversos ritmos musicais e mescla gêneros como R&B, soul, country e pop. “Estudo todos os tipos de música, cada tipo de voz que possa ser estudada. Eu realmente sou muito fã do instrumento que é a voz”, relata Teddy.

Em 2019, o artista surgiu na cena musical internacional ao performar covers no YouTube. Marca registrada de Swims, o timbre rouco tornou as interpretações memoráveis e fez com que Teddy ganhasse destaque nas mídias digitais. “Tento fazer da forma mais natural possível, acredito que a voz é a única coisa que determina a sua impressão digital no mundo. Então, acho que apenas ao abrir a boca, você se mostra ao mundo”, enfatiza.

No Brasil, o cantor despontou por meio da projeção que as músicas ganharam no TikTok. “É meio maluco. Acho que hoje temos tanta sorte de conseguir fazer o que fazemos, não sei se funcionaria para mim de outra forma”, observa Teddy. O compositor é extremamente grato pelo caminho que trilhou e acredita que, com as plataformas digitais, oportunidades se abrem para muitos músicos. “Eu realmente devo isso às plataformas e a quem me ouviu. A quem se deparou comigo e se sentiu comovido por mim, eu não tenho como agradecer o suficiente”, relata.

Dos covers a uma carreira artística autoral e promissora, em 2021, o artista assinou contrato com a gravadora Warner Records. Atualmente, ele está em turnê com a banda Freak Freely pela América do Norte e Europa para apresentar o primeiro álbum de estúdio, I've tried everything but therapy, lançado em junho de 2023. O artista projeta trazer a apresentação para solo brasileiro no próximo ano. “Planejamos ir ao Brasil no próximo ano, não sei exatamente em que momento, mas estamos chegando”, afirma.

