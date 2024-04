Iza faz show gratuito no Guará; saiba como adquirir o ingresso

O Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) promove Sesc+Pop, que vai reunir nomes de peso da música brasileira em 27 de abril, no Guará. A atração principal será a cantora Iza. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente mediante doação de 1kg de alimento não perecível — exceto sal.

As apresentações confirmadas serão da cantora Iza, Cynthia Luz, as Margaridas e a DJ Ketlen. A expectativa do Sesc-DF é reunir 10 mil pessoas no evento. Para o espetáculo, será montado um grande palco no gramado ao lado da Avenida Contorno, em frente ao conjunto A da QE 17, no Guará II.

A distribuição dos ingressos será feita a partir deste sábado, 13 de abril, de segunda a sábado, das 9h às 19h, enquanto durarem os estoques. Menores de 12 anos não precisam de ingresso e a classificação do evento é livre.

A doação de alimento deve ser feita no ato de retirada do ingresso, mediante documento com foto. É permitida a retirada de até dois ingressos por CPF.

O horário previsto para o evento é das 16h às 23h.

Locais de distribuição:

Sesc Guará (QE 04 Área Especial, Guará I);

Supermercado Veneza do Guará I (QI 07 Bloco A - Lojas 04 à 28);

Supermercado Veneza do Guará II (Quadra QE 15, Lote A).

Sesc+Musica

O Projeto Sesc+Música faz parte de uma iniciativa do Sesc-DF de contemplar os principais ritmos musicais, sempre trazendo para o DF atrações nacionais mescladas com talentos locais para diferentes regiões administrativas. O objetivo é promover a cultura de forma acessível a toda a população, incentivar os artistas da cidade e apoiar a economia criativa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sesc Distrito Federal (@sescdf)

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer