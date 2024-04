Ricardo Tozzi faz revelações inéditas sobre bastidores de ‘Cheias de charme'

Ricardo Tozzi atualmente pode ser visto em dose dupla na reprise de Cheias de Charme, novela em cartaz na Edição Especial, nas tardes da Globo. O ator, que interpretou os personagens Inácio e Fabian, relembrou o trabalho que marcou sua carreira.

Durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta quarta-feira (10), o galã deu detalhes inéditos dos bastidores do folhetim de 2012, e o desafio em interpretar dois personagens totalmente distintos, apesar da semelhança física.

"Difícil"

"O mais difícil mesmo era enfiar a lente, colar cabelo, tirar. Uma vez eu gravei de Inácio, só que eu não tinha tomado banho, então o Inácio começou a brilhar os glitters [no pescoço], e falaram assim: ‘Vai ter que tomar banho’. Ainda tinha que tomar banho entre um e outro, tinha que esfregar, era uma loucura, mas era muito divertido", disse Ricardo Tozzi, que relembrou com carinho o clima dos bastidores de Cheias de Charme: "Essa novela parece uma família de amor, a gente era feliz e sabia. A gente era feliz fazendo aquilo", contou.

Ricardo Tozzi enalteceu a importância da novela das Empreguetes, que é sucesso até hoje entre o público. "Acho que essa novela traz, como uma forma muito autêntica, uma alegria do nosso povo. O protagonismo veio da área de serviço, e mostrou que a nossa vida é dura, mas tem um alegria de verdade, mas tem uma alegria do povo brasileiro", concluiu ele, que não é visto nos folhetins desde 2018.