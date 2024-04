Daniel Rocha revela ter ido parar no hospital após corte nas partes íntimas

Daniel Rocha compartilhou uma situação inusitada que viveu no passado, em entrevista ao programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, nesta última terça-feira (9). O ator contou que sofreu um acidente com suas partes íntimas, e explicou o motivo.



"Eu tinha acabado de me separar fazia um mês e não tinha saído com ninguém ainda. Aí chega aquela mensagem no celular da pessoa que você sempre quis sair: ‘e aí, vamos jantar hoje?’. Você fala: ‘claro!'", iniciou ele, que contou ter ido procurar uma maquininha para se depilar, e pediu emprestado a um amigo e vizinho, mas se machucou ao ponto de causar sangramento na região.

"Botei um papelzinho e até aí estava dominado. Vai sangrar um pouco, vai estancar. Cueca branca, calça jeans", explicou Daniel Rocha, que deu mais detalhes da situação caótica.

"Comecei a sentir um negócio molhado, mas pensei: ‘não é nada’. Mas aí eu fui pro banheiro fazer xixi. Quando eu tirei a calça e olhei a situação, a cueca branca estava vermelha empapada, pingando de sangue. Eu tenho problema com sangue e comecei a quase desmaiar no banheiro. Fiquei mole, pegando nos lugares [pra não cair]", revelou ele, que precisou ser encaminhado ao hospital, e, consequentemente, estragou o date em questão.

"Cheguei no hospital, super vazio, a gente esperando e eu lá preocupado. ‘Tomara que não seja uma médica. [Que seja] um médico’. [Foi] uma médica, da minha idade e gata. Cheguei lá super constrangido, tímido. Eu expliquei tudo o que aconteceu. Ela disse: ‘tá bom, entendi a situação, mas eu preciso olhar'", contou Daniel Rocha.