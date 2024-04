Paramount anuncia novo filme da franquia 'Todo Mundo em Pânico'

Na CinemaCon 2024, principal conferência da indústria hollywoodiana, a Paramount anunciou novo filme da série Todo mundo em pânico, em conjunto com a Miramax, produtora e distribuidora de filmes nos Estados Unidos. As filmagens terão início no segundo semestre de 2024 com o produtor Neal H. Moritz, que trabalhou em Velozes e furiosos e Goosebumps: monstros e arrepios.

Todo mundo em pânico teve cinco filmes lançados entre 2000 e 2013. Os filmes têm como objetivo trazer uma sátira, utilizando os clichês dos filmes de terror estadunidenses. Com Anna Faris, atriz principal dos quatro filmes, e o diretor Keenen Ivory Wayans, que também dirigiu As branquelas, o primeiro filme alcançou sucesso nas bilheterias ao arrecadar US$278 milhões globalmente.

Detalhes sobre o elenco e a direção ainda não foram divulgados, nem sobre a trama. Porém devem ser revelados no decorrer do ano, tendo em vista que o projeto está em andamento e deve estar nas salas de cinema em 2025. O último filme estreou em 2013.